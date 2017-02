Humble Bundle: Monthly Bundle (März 2017) mit Total War: Warhammer für 12 Dollar - 4Players.de

Im nächsten " Humble Monthly Bundle " (März 2017) ist Total War: Warhammer enthalten. Welche anderen Spiele in dem Paket noch enthalten sein werden, wird erst in 27 Tagen bekanntgegeben. Wer das Abo jetzt abschließt, erhält sofortigen Zugang zu dem Strategiespiel von Creative Assembly und Sega. Die Mitgliedschaft kann jederzeit gekündigt werden. Schon das Februar-2017-Aufgebot konnte sich mit XCOM 2 Project Highrise und Husk sehen lassen.Das "Humble Monthly Bundle" kostet monatlich 12 Dollar und bietet Zugang zu einem Spiele-Paket der Marke "die Katze im Sack" (vorwiegend für PC). In diesem Paket können sowohl aktuelle Spiele als auch "versteckte Perlen" und Klassiker enthalten sein, je nach Auswahl vom Humble-Team. Jeweils am ersten Freitag im Monat ist Bundle-Stichtag für Abonnenten. Das Abonnement ist jederzeit kündbar und alle Spiele, die man in dem Abo-Zeitraum bekommen hat, dürfen behalten werden.