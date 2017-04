Humble Bundle: Monthly Bundle im Mai 2017 mit DiRT Rally und Inside - 4Players.de

Im nächsten " Humble Monthly Bundle " (Mai 2017) werden DiRT Rally und Inside mit von der Partie sein. Welche anderen Spiele noch in dem Paket enthalten sein werden, wird erst in 26 Tagen bekanntgegeben. Humble verspricht, dass die Inhalte des Spiele-Pakets die 100-Dollar-Marke übertreffen sollen. DiRT Rally und Inside kosten bei Steam derzeit (zusammen) 69,99 Euro. Wer das Abo jetzt abschließt, erhält sofortigen Zugang zu beiden Titeln. Die Mitgliedschaft kann jederzeit gekündigt werden. Das April-2017-Aufgebot umfasste insgesamt The Witness Black Mesa , Kingdom New Lands, Event[0] , Tumblestone, Slime-San und Jawns (HB-Original).Das "Humble Monthly Bundle" kostet monatlich 12 Dollar und bietet Zugang zu einem Spiele-Paket der Marke "die Katze im Sack" (vorwiegend für PC). In diesem Paket können sowohl aktuelle Spiele als auch "versteckte Perlen" und Klassiker enthalten sein, je nach Auswahl vom Humble-Team. Jeweils am ersten Freitag im Monat ist Bundle-Stichtag für Abonnenten. Das Abonnement ist jederzeit kündbar und alle Spiele, die man in dem Abo-Zeitraum bekommen hat, dürfen behalten werden.