Humble Bundle: Monthly Bundle im August 2017 mit NBA 2K17 und Pillars of Eternity; Juli-Inhalt steht fest - 4Players.de

Im nächsten Humble Monthly Bundle (August 2017) werden NBA 2K17 und Pillars of Eternity enthalten sein. Welche anderen Spiele in dem Paketangebot (Abo) enthalten sein werden, wird in 27 Tagen enthüllt. Humble verspricht, dass die Inhalte des Pakets die 100-Dollar-Marke übertreffen sollen. Wer das Abo jetzt abschließt, erhält sofortigen Zugang zu dem beiden Spielen. Die Mitgliedschaft kann jederzeit gekündigt werden.Das vollständige Spiele-Aufgebot für Juli 2017 sieht für Abonnenten folgendermaßen aus: Dark Souls 2: Scholar of the First Sin Armello , SimplePlanes, Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Kero Blaster und 2000:1: A Space Felony (Humble Original).Das "Humble Monthly Bundle" kostet monatlich 12 Dollar und bietet Zugang zu einem Spiele-Paket der Marke "die Katze im Sack" (vorwiegend für PC). Mindestens ein Spiel wird bereits vorab angekündigt (diesmal NBA 2K17 und Pillars of Eternity). In diesem Paket können sowohl aktuelle Spiele als auch "versteckte Perlen" und Klassiker sowie exklusive Titel (Humble Original) enthalten sein, je nach Auswahl vom Humble-Team. Der erste Freitag im Monat ist Bundle-Stichtag für Abonnenten. Das Abonnement ist jederzeit kündbar und alle Spiele, die man in dem Abo-Zeitraum bekommen hat, dürfen behalten werden.