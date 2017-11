Humble hat den "Fall Sale" eingeläutet. Über 3.000 Spiele werden mit Rabatt angeboten und um auf die Aktion aufmerksam zu machen, wird Killer is Dead: Nightmare Edition bis Samstag um 19 Uhr kostenlos angeboten. Im Humble-Store muss das Spiel quasi mit 100%-Rabatt gekauft werden. Normalerweise kostet die PC-Version des Actionspiels von Grasshopper Manufacture und Deep Silver 19,99 Euro.Seine Spiele polarisieren wie bei kaum einem anderen Entwickler. Doch es ist nicht nur das Artdesign, das immer wieder spaltet. Auch Inhalte und Story lassen heftige Diskussionen aufwallen. Die Rede ist von Goichi Suda, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Suda51. Sein neues Werk Killer is Dead macht da keine Ausnahme. Unseren Test der Konsolen-Version (PS3 und Xbox 360) von Killer is Dead findet ihr hier