Humble Bundle: Monthly Bundle im Februar 2019 mit Yakuza 0 und The Division; Januar-Lineup steht fest - 4Players.de

Zum nächsten Humble Monthly Bundle (Februar 2019) werden Yakuza 0 und The Division via Uplay gehören. Welche anderen Spiele das Paketangebot in Abo-Form enthalten wird, soll wie gewohnt in 27 Tagen enthüllt werden, und zwar am 1. Februar 2019. Humble verspricht, dass die Inhalte des Pakets die 100-Dollar-Marke übertreffen werden. Wer das Abo jetzt abschließt, erhält sofortigen Zugang zu Yakuza 0 und The Division. Die Mitgliedschaft kann jederzeit gekündigt werden ( zur Humble-Webseite ).Das vollständige Aufgebot für Januar 2019 sieht folgendermaßen aus: Wizard of Legend Sundered , Regions of Ruin, The Darkside Detective und Roombo: First Blood (Humble Original).Das "Humble Monthly Bundle" kostet monatlich 12 Dollar und bietet Zugang zu einem Spiele-Paket der Marke "die Katze im Sack" (vorwiegend für PC). Mindestens ein Spiel wird vorab angekündigt (diesmal Yakuza 0 und The Division). In diesem Paket können sowohl aktuelle Spiele als auch "versteckte Perlen" und Klassiker sowie exklusive Titel (Humble Original) enthalten sein, je nach Auswahl vom Humble-Team. Der erste Freitag im Monat ist Bundle-Stichtag für Abonnenten. Das Abonnement ist jederzeit kündbar und alle Spiele, die man in dem Abo-Zeitraum bekommen hat, dürfen behalten werden. Außerdem bekommen Abonnenten Zugriff auf die Spiele-Bibliothek Humble Trove