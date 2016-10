Astroneer: Entwickler über das Management zu hoher Erwartungen und die gelernten Lektionen aus dem Start von No Man's Sky - 4Players.de

No Man's Sky

System Era Softworks hat vor einigen Wochen den Early-Access-Start von Astroneer bekanntgegeben (wir berichteten ) und in dem Kontext wurde das Spiel häufiger mit No Man's Sky verglichen, schließlich sind einige Spielelemente durchaus ähnlich. Auf diesen häufig gezogenen Vergleich meldete sich nun Adam Bromell von den Entwicklern zu Wort und sprach über das "nahezu unmögliche" Management von zu hohen Erwartungen und versuchte klarzustellen, was der Early-Access-Start in der Praxis bedeuten wird. Bromell stellte zunächst klar, dass sieoder Hello Games nicht direkt kritisieren wollen, sondern nur darlegen werden, welche Lektionen sie aus dem Verkaufsstart von No Man's Sky gezogen hätten. Hierzu gehört u.a. eine möglichst offene und transparente Kommunikationsstrategie zu verfolgen.Demnach wird Astroneer beim Early-Access-Start im Dezember noch ein unfertiges Spiel sein. Die Kernsysteme sollen zwar enthalten sein, aber manche Systeme würden noch nicht gut ausgearbeitet sein. Die Grafik sei manchmal unfertig, grob und simpel. Der Mehrspieler-Modus wird stellenweise nicht richtig oder wirklich seltsam funktionieren. Sounddateien würden fehlen oder an unpassenden Stellen abgespielt. Gleiches würde für die Musik gelten. Außerdem könnte man auf schwerwiegende Bugs treffen, die den Neustart der Partie erfordern würden.Bromell ist der Ansicht, dass die Spieler der Vorabversion mindestens eines dieser aufgeführten Probleme beim ersten Start erleben werden. Aber genau das sei auch die Prämisse der Early-Access-Version, denn System Era möchte im direkten Austausch mit den Spielern allerlei Verbesserungen vornehmen und das Spiel, das als Mischung aus Weltraum-Simulation und Sci-Fi-Fantasy-Spiel beschrieben wird, mit der Community stetig weiterentwickeln.Er fährt fort: "And while I am telling you the game will be incomplete when it releases in December - a sometimes overlooked characteristic of an early access game - what will be present this December are the games' core features, gameplay, and virtues of Astroneer-the-game: Exploring and surviving on uninhabited planets, making new discoveries, 3D printing things with resources you discovered or manufactured, building a base to meet your own goals, traveling to new planets in your solar system, and interacting with planets using the Astroneer's Deformation Tool. And you'll be able to do those things with 3 additional friends using peer-to-peer co-op. (Couch co-op TBD.)"Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer