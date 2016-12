Astroneer: Vorabzugang gestartet: Weltraum-Sandkasten mit Terraforming, Ressourcen-Abbau und der Konstruktion von technischen Gerätschaften - 4Players.de

"Gestalte Gelände um, als würde es aus Knetmasse bestehen.

Erforsche prozedural generierte Planeten, die vollständig verändert und erkundet werden können.

Baue ein Raumschiff und reise zu neuen Planeten und Monden.

Kombiniere Komponenten und Objekte, um neue Fahrzeuge und Module zu erschaffen.

Offener Koop-Modus für bis zu 4 Spieler.

Wunderschöne, prozedural generierte Umgebungen

Geländeverformung in Echtzeit

Bilde Megalithen oder grabe dich zum Mittelpunkt der Erde vor

Baue eine Basis

Fertige Gegenstände

Verwende Fahrzeuge

Reise zwischen Planeten

Koop-Mehrspielermodus mit bis zu vier Teilnehmern

Gamepad-Unterstützung"

System Era Softworks hat den Vorabzugang von Astroneer gestartet (Preis: 19,99 Euro). Der Weltraum-Sandkasten steht als Early-Access-Titel für PC via Steam , im Windows-10-Store und für Xbox One (Game Preview) zur Verfügung. In der Early-Access-Version wird man sich mit Terraforming, Ressourcen-Abbau und der Konstruktion von technischen Gerätschaften (Fahrzeuge und Module) auseinandersetzen können. Die zentralen Spielfeatures sollen bereits enthalten sein: Entdecken, Erforschen, Forschung, Handel, Bauen und Expandieren/Ausbreiten. Bis zu vier Spieler dürfen kooperativ an der Eroberung der prozedural generierten Planeten teilnehmen.Die Early-Access-Phase soll je nach Feedback, Updates, Veränderungen etc. zwischen ein und zwei Jahre dauern. Die finale Version soll eine größere Vielfalt an Planeten, Biomen und Landschaften, allerlei Gefahren (Wetter, Umgebungen, medizinische Krisen), mehr Gegenstände, industrielle Fertigungen, diverse Individualisierungsmöglichkeiten des Astronauten etc. bieten."Das wertvollste Werkzeug bei diesem Abenteuer ist die Fähigkeit zum Umgestalten der Welt, zum Verändern des Geländes und zum Gewinnen wertvoller Ressourcen von Planeten und Monden. Ressourcen können gehandelt oder zu neuen Werkzeugen, Fahrzeugen und Modulen verarbeitet werden, um zum Beispiel gewaltige Industrieanlagen und bewegliche Rover-Basen zu erschaffen."Folgende Features nennen die Entwickler Letztes aktuelles Video: Early Access Launch