Astroneer: Rover-Update: Neues Fahrzeug, überarbeitete Steuerung und Performance-Verbesserungen - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Astroneer ist das Rover-Update auf PC und Xbox One erschienen. Es umfasst ein neues (kleines) Fahrzeug. Zugleich werden die Fahrzeug-Steuerung sowie die Anpassungsmöglichkeiten der Vehikel überarbeitet. Darüber hinaus haben die Entwickler diverse Performance-Verbesserungen (vor allem bei großen Speicherständen und Multiplayer-Partien) vorgenommen und HDR-Unterstützung für Xbox One X und Xbox One S eingebaut. Die Liste mit Bugfixes findet ihr hier "Absolute Steering has been implemented for vehicles. Vehicles are now controlled by the movement keys regardless of camera position! (WASD by default on keyboards, and RT / LT and the left thumbstick on controllers). Absolute Steering is enabled by default as of this update, but players may change back to the original camera-directed steering mode by disabling Absolute Steering in the options menu."Letztes aktuelles Video: Rover Update Trailer