Astroneer: Update 0.8.0.0 steht bereit; Version 1.0 für Dezember 2018 geplant - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Astroneer ist das Update 0.8.0.0 auf allen Plattformen erschienen. Das Update fügt ein neues Tutorial hinzu, das die zentralen Spielaspekte (Geländeverformung, Sauerstoff- und Energiemanagement, Forschung, Erkundung und Basisbau) vorstellt. Das Tutorial kann man im Hauptmenü via Drop-Pod gestartet werden. Darüber hinaus ist das Ingame-Textsystem komplett überarbeitet und auf eine Linie gebracht worden. Zudem gibt es jetzt spezielle Pflanzen- und Mineralformationen auf Planeten, die einzigartige Objekte hervorbringen können, die man für eine variable Anzahl an Bytes erforschen kann. Das komplette Change-Log findet ihr hier In Zuge der E3 2018 haben die Entwickler außerdem bekanntgegeben, dass Astroneer im Dezember 2018 in die Version 1.0 übergehen wird. Einen Überblick über die geplanten Neuerungen und Verbesserungen findet ihr in der Roadmap bei Trello Letztes aktuelles Video: E3 2018 Inside Xbox Segment