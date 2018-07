Astroneer: Early-Access-Update 0.9.0.0: Trümmer, Shredder und verlassene Strukturen - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Astroneer auf PC und Xbox One steht das Update 0.9.0.0 zum Download bereit. Nach der Installation kann man auf den Planetenoberflächen nutzbare, verlassene Strukturen finden - zum Beispiel Solar- und Windfarmen, zerstörte Dropschiffe oder verlassene Raumhäfen. Neu ist ebenfalls der Shredder, mit dem sich die neue Ressource "Schrott" herstellen lässt. "Schrott" kann auf der überarbeiteten Handelsplattform gegen andere Rohstoffe eingetauscht werden.Ansonsten haben die Entwickler die Benutzeroberfläche weiter überarbeitet, die Manövrierfähigkeit der Rover (für Höhlen) verbessert und Bugs behoben. Auf verstrahlten Arealen, in kargen Gebieten sowie in Höhlen findet man fortan mehr Ressourcenquellen. Das komplette Change-Log findet ihr hier In Zuge der E3 2018 haben die Entwickler außerdem bekanntgegeben, dass Astroneer im Dezember 2018 in die Version 1.0 übergehen wird. Einen Überblick über die geplanten Neuerungen und Verbesserungen findet ihr in der Roadmap bei Trello Letztes aktuelles Video: It doesnt toast It SHREDS - SES Vlog 30