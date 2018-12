Astroneer: Video: Rückblick auf die Entwicklung seit 2014 - 4Players.de

Astroneer befindet sich seit über vier Jahren in Entwicklung. Im Vorfeld der Veröffentlichung von Version 1.0 im Februar 2019 haben die Entwickler (System Era) nun ein Hinter-den-Kulisse-Video bereitgestellt, in dem sie auf die Produktion zurückblicken. Sogar die ersten Prototypen zu sehen sind, die damals noch andere Titel trugen.Astroneer wird am 6. Februar 2019 den Early Access auf PC und Xbox One hinter sich lassen. Zusammen mit dem Early-Access-Ende wird ein großes Inhaltsupdate erscheinen. In einem auf Erkundung ausgelegten Abenteuer wird man sieben neue Planeten mit eigenen Herausforderungen (gefährliche Flora, tückisches Terrain, mysteriöse Strukturen) erforschen. Neben neuen Fahrzeugen, Modulen, Gegenständen, Anzügen und narrativen Elementen wird man auch seinen Charakter weiter anpassen können. Dedizierte Server sollen es den virtuellen Weltraum-Abenteurern ermöglichen, ihre Basis asynchron über Xbox-One- und PC-Crossplay aufzubauen. Nach dem Early-Access-Ende soll das Spiel ungefähr ein Jahr lang mit kostenlosen Updates versorgt werden. Einen Blick auf die Roadmap der Entwickler kann man hier werfen.Letztes aktuelles Video: The Evolution of Astroneer