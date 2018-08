Keep Talking and Nobody Explodes: Bombenentschärfung erscheint Mitte August auch für PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Steel Crate Games wollen ihre kooperative Bombenentschärfung Keep Talking and Nobody Explodes am 16. August 2018 auch für Nintendo Switch ( eShop ) und PlayStation 4 sowie am 17. August für Xbox One ( Xbox Games Store ) veröffentlichen, wie sie per Twitter mitteilen

Keep Talking and Nobody Explodes is coming to consoles August 16-17!

