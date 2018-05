Void Destroyer 2: Neuer Trailer des Weltraum-Abenteuers und ausführliche Vorstellung des Entwicklers - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Zweiter Early-Access-Trailer



Paul Zakrzewski, der alleinige Entwickler von Void Destroyer 2 , hat einen aktuellen Trailer veröffentlicht, der die zahlreichen Änderungen widerspiegelt, die Zakrzewski seit der Veröffentlichung des Early-Access-Titels vorgenommen hat. In einem weiteren, sehr ausführlichen Clip beschreibt er außerdem die Besonderheiten seines Weltraum-Abenteuers im Detail.Ähnlich wie in Elite Dangerous oder der X-Serie startet man auch in Void Destroyer 2 mit einem kleinen Schiff, erledigt Missionen und kauft davon Erweiterungen sowie größere Vehikel. Ist man im Besitz einer ganzen Flotte, kann man diese schließlich aus der Vogelperspektive kommandieren, um so etwa ganze Stationen einzunehmen oder Asteroidenfelder zu kontrollieren, damit dort vorbeikommende Schiffe Zoll zahlen.Seit etwa anderthalb Jahren befindet sich das Spiel im Early Access auf Steam und obwohl Zakrzewski den Titel binnen eines Jahres fertigstellen wollte, hatte er stets auch betont, dass er ihm so viel Zeit geben würde wie nötig ist.