Styx: Shards of Darkness: Bilder: Korrangar, Luftschiffe und der grünhäutige Dieb - 4Players.de

Cyanide und Focus Home haben neue Screenshots aus Styx: Shards of Darkness veröffentlicht. Zu sehen sind der schwer bewachte Hafen von Korrangar, Luftschiffe und natürlich der grünhäutige Dieb höchstpersönlich. Die Fortsetzung des Stealth-Actionspiels Styx: Master of Shadows erscheint im 1. Quartal 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Vorbesteller erhalten außerdem das Akenash-Set, welches das Outfit und den Dolch aus Styx' erstem Abenteuer umfasst.In der Produktbeschreibung heißt es weiter: "Diesmal hat Styx Zugriff auf ein weitaus größeres Arsenal an Werkzeugen und Fähigkeiten, die eine Vielzahl von Spielstilen ermöglichen. So können die Spieler Wachen dank der mächtigen Goldharz-Kräfte meiden oder jagen, wobei sie sich auch augenblicklich in einen neu geschlüpften Styx-Klon teleportieren können. Dank des neu hinzugekommenen Handwerkssystems kann man sich darüber hinaus im Verlauf des Spiels an verschiedene Situationen anpassen und tödliche Fallen und andere Gerätschaften aus Bauteilen herstellen, die Styx auf seinen Abenteuern findet. Im Spiel erwarten die Spieler diesmal auch wieder extrem hohe Levels, die noch umfangreicher ausfallen als je zuvor und nicht linear aufgebaut sind. Jedes Missionsziel lässt sich auf vielen verschiedenen Wegen und mit unterschiedlichen Taktiken erreichen."Letztes aktuelles Video: Spielszenen