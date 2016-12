Styx: Shards of Darkness: Spielszenen-Video zeigt Eindrücke der Schleich-Action - 4Players.de

Das Stealth-Adventure Styx: Shards of Darkness erscheint im März 2017 für PS4, Xbox One und PC. Dazu heißt es in der Pressemitteilung:Styx’s zweites Abenteuer baut auf dem Vorgänger Turm von Akenash auf und erweitert das Gameplay um noch flüssigere Bewegungen und Kletteranimationen, einer von Zwischensequenzen vorangetriebenen reichhaltigen Geschichte, einem erweiterten Bestiarium, Nebenmissionen sowie neuen und verbesserten Schleich- und Attentatsfähigkeiten.Das folgende Spielszenen-Video gibt Einblicke in die Schleich-Action.Letztes aktuelles Video: Spielszenen