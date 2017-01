Styx: Shards of Darkness: "Die Kunst des Schleichens" im Trailer - 4Players.de

Cyanide und Focus Home Interactive haben einen Trailer zu Styx: Shards of Darkness veröffentlicht, in dem es um die "Kunst des Schleichens" geht. Der Trailer zeigt Styx beim Unterwandern einer elfischen Verteidigungslinie. "Auf seinen geheimen Missionen nutzt Styx Messer und Fallen, aber auch Kronleuchter, um seine Feinde abzulenken und zu töten. Sein Ziel ist es, das begehrte Quartz zu stehlen, eine Quelle magischer Kraft. Die Fähigkeiten des flinken Goblins werden durch magisches Goldharz verstärkt, das durch seine Adern fließt. Dies erlaubt es Styx, auf eine Vielzahl magischer Fähigkeiten, wie die Goldharz-Vision - eine Form der Unsichtbarkeit - oder das Klonen seiner Selbst, zurückzugreifen. Zusätzlich führt Shards of Darkness das Crafting ein. So kann Styx verschiedene Werkzeuge und Gegenstände herstellen, um seine Widersacher in die Irre zu führen, außer Gefecht zu setzen oder zu töten." Der grünhäutige Dieb wird sein nächstes Abenteuer im März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One beginnenLetztes aktuelles Video: The Art of Stealth Trailer