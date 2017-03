Styx: Shards of Darkness: Doppelte Goblin-Power: Koop-Modus für zwei Spieler - 4Players.de

In Styx: Shards of Darkness wird es einen kooperativen Spielmodus für zwei Personen geben. Jederzeit soll ein zweiter Spieler in das Stealth-Action-Geschehen einsteigen können (Drop-in/Drop-out), heißt es von Cyanide Studio und Focus Home Interactive. Jede Mission ist als Koop-Level spielbar und lädt zur Zusammenarbeit ein. Styx: Shards of Darkness erscheint am 14. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One."Die doppelte Goblin-Power eröffnet noch mehr Styx-typische Möglichkeiten, ein Level von Gegner zu säubern und die Missionsziele zu erreichen. Natürlich verdoppelt sich auch das Risiko ertappt zu werden, daher müssen sich die Assassinen-Gespanne entsprechend gut abstimmen und gemeinsam mit großer Umsicht vorgehen, um Erfolgreich zu sein."Letztes aktuelles Video: Coop Trailer