Styx: Shards of Darkness: Story-Trailer zum Verkaufsstart und ein Angebot, das der Goblin nicht ablehnen kann - 4Players.de

Focus Home Interactive hat passend zum anstehenden Verkaufsstart von Styx: Shards of Darkness am 17. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One den Launch-Trailer veröffentlicht. Das Video soll auf das Stealth-Abenteuer des agilen Goblin-Diebs einstimmen."Styx neuestes Abenteuer beginnt mit einem unerwarteten Deal zwischen ihm und der menschlichen Offizierin Helledryn. Sie bietet dem Goblin einen Job an, dessen Belohnung mehr ist, als er je in seinem Leben zu träumen gewagt hätte. Natürlich gilt das auch für das Risiko, das mit dieser Aufgabe einhergeht. Objekt seiner Begierde ist von diesem Moment an ein Zepter, das im Zentrum des Interesses verschiedener Parteien steht, die grundsätzlich schon nicht gut auf Goblins zu sprechen sind. Als Bezahlung winkt ein Berg magischer Amber, die Quelle seiner Fähigkeiten und eine Substanz, der er in gnadenloser Sucht verfallen ist. Unter diesen Voraussetzungen dauert es natürlich nicht lange, bis sich Styx in einem Netz aus Intrigen und Attentaten wiederfindet."Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart