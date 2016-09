Furi: Erstes Update, Speedrun-Rennen, Making-of-Video und Tipps-&-Tricks-Clip - 4Players.de

Für Furi ist vor einigen Tagen das erste große Update veröffentlicht worde. Das Synthwave-Action-Kampfspiel von The Game Bakers erhält damit ein alternatives Steuerungs-Layout für das Gamepad, ein neuen Radialmodus für die Maussteuerung, Anpassungen am Promenaden-Modus für mehr Abwechslung, Anpassungen von The Burst sowie The Line im Story-Modus und einige andere Verbesserungen. Heute Abend findet außerdem das erste offizielle Speedrun-Rennen statt ( Details ), u.a. werden die aktuellen Rekordhalter Spleen, Angelyn und Janthe versuchen, den Rekord von 32 Minuten zu knacken. Das Rennen findet um 21 Uhr live auf Twitch statt. Passend dazu wird Furi erstmalig mit Rabatt (20%) bei Steam und Humble angeboten.Des Weiteren haben die Entwickler noch ein Making-of-Video und einen Tipps-&-Tricks-Clip über fortgeschrittene Kampftechniken veröffentlicht.