Furi für Switch veröffentlicht

Der französische Indie-Entwickler The Game Bakers hat Furi für Nintendo Switch im eShop für 19,99 Euro veröffentlicht. Die Switch-Edition enthält den DLC 'One More Fight' zur Erweiterung der Bossauswahl und die Option, den (erstmalig auf Konsole verfügbaren) Furier-Schwierigkeitsgrad im Schnelldurchlauf (Speedrun) zu absolvieren. Zudem enthält die Switch-Fassung alle Verbesserungen und Updates, die dem Spiel bis dato hinzugefügt wurden (inkl. alternatives Controller-Mapping). Furi wurde 2016 zunächst für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.Das kampfbetonte Actionspiel besteht ausschließlich aus einer Reihe von aufeinanderfolgenden und ziemlich fordernden Bosskämpfen - vor dem Hintergrund des Ausbruchs aus einem Hochsicherheitsgefängnis. "Furi verfügt über einen pulsierenden, intensiven Soundtrack mit populären Acts wie Carpenter Brut, Danger, Scattle, Waveshaper und anderen, eine dynamische Grafik und ein einzigartiges Charakter-Design - von Takashi Okazaki, dem Schöpfer von Afro Samurai. Furi (...) ist ein 'Liebesbrief an japanische Action-Games wie No More Heroes, Metal Gear Solid oder Godhand'", heißt es vom Hersteller.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer