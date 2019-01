Praey for the Gods: Early-Access-Start datiert: Große Bosskämpfe in den Fußstapfen von Shadow of the Colossus - 4Players.de

Am 31. Januar 2019 wird Praey for the Gods in den Early Access auf PC starten. Das via Crowdfunding angeschobene Projekt von drei Personen (No Matter Studios) befindet sich seit mehr als zwei Jahren in Entwicklung. Die zentralen Features sind enthalten und die gemachten Kickstarter-Versprechen wurden erfüllt, heißt es. Die Early-Access-Phase soll sechs bis zwölf Monate dauern, je nach Feedback der Nutzer. Die Konsolen-Versionen sollen später folgen.In Praey for the Gods übernimmt man die Rolle einer jungen Heldin, die das Geheimnis des niemals endenden Winters herausfinden will und sich dabei den Göttern stellen muss, die sie eigentlich anbetet. Die Entwickler versprechen kolossale Bosskämpfe gegen Gegner, die so groß sind, dass man an ihnen hochklettern kann. Shadow of the Colossus (PlayStation 2) lässt grüßen, aber auch Deus Ex, DayZ und Bloodborne werden als Inspirationsquellen genannt. Das Action-Adventure mit Survival-Aspekten soll nicht-linear verlaufen, da man sich die Reihenfolge der zu bekämpfenden Bossgegner aussuchen kann. Neben den groß angelegten Duellen sollen das Überleben in der harschen Welt und die Erkundung von Tempeln mit Schätzen und Geheimnissen im Vordergrund stehen.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer