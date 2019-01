Amplitude Studios : DLCs für Endless Legend und Endless Space 2; Endless Space kostenlos; Probe-Wochenende aller Spiele - 4Players.de

Zum achten Geburtstag der Amplitude Studios feiert das Studio (wieder einmal) den "Endless Day". So wurden heute zwei Erweiterungen veröffentlicht, und zwar Endless Space 2 - Penumbra sowie Endless Legend - Symbiosis (das letzte Add-on für das Spiel). Außerdem können bis zum 28. Januar alle Spiele von Amplitude kostenlos gespielt werden - inkl. einer Community-Aktion mit freischaltbaren Inhalten. Last but not least wird Endless Space (1) für jeden Steam-Nutzer, der sich mit der Community-Co-Creation-Plattform Games2Gether von Amplitude verbindet, dauerhaft kostenlos zur Verfügung gestellt. Amplitude Studios : "Wir haben eine ausgefallene Wochenendwebsite erstellt. Wir denken, du solltest es dir ansehen. Darin bitten wir Spieler, die Rolle eines Aufklärungsschiffes in Endless Space 2 zu übernehmen. Wir verfolgen, wie viele Systeme unsere kollektiven Endless Space 2-Spieler während der gesamten 72 Stunden des freien Wochenendes erkunden. Für jeden Meilenstein "Anzahl der erkundeten Systeme" werden neue Belohnungen freigeschaltet. Die freigeschalteten Belohnungen werden jedem in einem zukünftigen Patch kostenlos zur Verfügung stehen."