Boundless: Online-Sandkasten für PC und PlayStation 4 im Video - 4Players.de

Passend zur anstehenden PlayStation Experience 2016 hat Wonderstruck einen weiteren Trailer zu Boundless veröffentlicht. In dem Open-World-Sandkasten (à la Minecraft) sollen alle Spieler in einem einzigen Online-Universum zusammen spielen können, wobei die einzelnen Welten durch Portale verbunden sind. Man soll gemeinsam oder in einer Gruppe ein eigenes "Land" besitzen, Ressourcen abbauen und Kreaturen jagen können. Die Entwickler wollen jedenfalls, dass die Spieler in Boundless ihre "eigenen Geschichten" erleben und erzählen können. Das Spiel soll im nächsten Jahr für PlayStation 4 erscheinen. Die PC-Version befindet sich seit November 2014 in der Early-Access-Phase bei Steam (65% der 389 Nutzerreviews sind "positiv").Im PlayStation.Blog schrieben James Austin und Ben Furneaux von Wonderstruck: "Boundless ist ein physikalischer Sandkasten, in dem du unzugängliche Gebirgsvorsprünge packen und über eisige Pfade hinab in die tiefsten Höhlen rutschen kannst. Ernte die mechanischen Eingeweide der Titanen ab und nutze deine Funde, um daraus deine eigenen Luftschiffe und raffinierten Apparate zu konstruieren. Erfülle dir deinen Lebenstraum und werde ein Weltraumpirat! Boundless ist der ultimative Sandkasten: Du kannst alles erzeugen, was du dir vorstellen kannst, und es dann der ganzen Welt zeigen."Letztes aktuelles Video: PlayStation Experience Trailer