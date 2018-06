Boundless: Square Enix Collective schnappt sich den Online-Sandkasten für PC und PS4 - 4Players.de

Square Enix Collective übernimmt die Publisher-Rolle für das Sandbox-Onlinespiel Boundless von Wonderstruck. Das Spiel, das sich seit 2014 in der Entwicklung befindet, soll später in diesem Jahr für PC und PlayStation 4 erscheinen. Square Enix Collective wird die PC-Version von Boundless herausgeben und unterstützen. Die Veröffentlichung für PS4 wird direkt in Zusammenarbeit mit Wonderstruck gehandhabt.Boundless befindet sich derzeit im Early Access auf PC via Steam . Es ist ein "Universum, in dem alles - eingeschlossen Politik, Wirtschaft, der Aufbau von Gemeinschaften - vollkommen von den Spielern erschaffen und geführt wird. (...) Im Spiel gibt es keinen festgelegten Pfad, also können die Spieler selbst entscheiden, wie sie in die vielfältige Auswahl an Möglichkeiten passen. Ob es die Meisterung militärischer Macht oder ökonomische Überlegenheit, meisterhaftes Handwerkskönnen, unvergleichliche Kreativität beim Bauen oder das Zusammenbringen von Menschen für eine neue Siedlung ist, Boundless steht allen offen, mit allen Pfaden und allen Möglichkeiten", schreiben die Entwickler."Wir hatten Boundless seit geraumer Zeit im Auge und es ist wirklich aufregend, mit dem Team von Wonderstruck zusammenzukommen, um ihnen dabei zu helfen, das Spiel auf Steam zu veröffentlichen", sagt Phil Elliott, Director of Indie Publishing bei Square Enix West. "Es ist ein Spiel, das sich von allem unterscheidet, was ich bisher gespielt habe. Das Universum entwickelt sich ständig weiter und das liegt daran, dass alles im Spiel von den Spielern erstellt wird - alles, was du tust, geschieht vor den Augen aller anderen, die das Spiel spielen. Das verleiht deinen Entscheidungen und Taten so viel mehr Gewicht.""Die Zusammenarbeit mit Square Enix Collective für die PC-Version von Boundless ist ein großer Schritt nach vorne für uns bei Wonderstruck", sagt James Austin, Director bei Wonderstruck.Letztes aktuelles Video: Trailer PlayStation Experience 2016