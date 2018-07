Boundless: Wird im September den Early Access verlassen und auch für PS4 erscheinen - 4Players.de

Das Team von Wonderstruck und Publisher Square Enix haben einen Termin festgelegt, wann Boundless den Early Access bei Steam verlassen wird: Ab dem 11. September soll die fertige Version des Online-Sandkastens zur Verfügung stehen, der auf Voxel-Technologie basiert. Gleichzeitig wird auch die PS4-Umsetzung veröffentlicht.Laut Angaben beim PlayStation Blog arbeitet das Studio bereits seit vier Jahren an dem Spiel und verspricht ein weitläufiges, sich stets veränderndes und sich entwickelndes MMO-Universum zur Erkundung, Jagd, zum Handeln, Herstellen und Bauen. Entsprechend will man Boundless auch nach dem Release noch weiter mit neuen Inhalten versorgen. Obwohl es eine kleine Hintergrundgeschichte geben soll, wird es nach Aussagen der Entwickler kein fixes Ziel geben, das erreicht werden muss.Am Tag der Veröffentlichung will Wonderstruck das Universum übrigens zurücksetzen, damit alle Spieler von Anfang an starten können.Letztes aktuelles Video: Launch Date Announcement