Im Launch-Trailer stellen die Entwickler Wonderstruck ihr Klötzchen-Abenteuer Boundless vor, dass am 11. September für PC und PS4 erschienen ist.Boundless verbindet Spiel-Elemente aus Minecraft mit einer Online-Welt, in der Kämpfe, Handel und gemeinsame Siedlungen vieler Spieler möglich sind. Boundless wurde im Square Enix Collective-Programm veröffentlicht, in dem Indie-Entwickler Hilfe für ihre Projekte bekommen können.