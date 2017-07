MatterFall: Spielszenen-Video: Resogun, Plattform-Action und Explosionen - 4Players.de

"Ein spektakuläres Waffenarsenal und effektvolle Explosionen treffen auf herausfordernde Jump'n'Run-Elemente", so beschreibt Sony das Actionspiel Matterfall von Housemarque aus Finnland. Der Twin-Stick-Sidescroller wird am 16. August exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Einen Überblick über das Spiel der Macher von Resogun und Alienation gibt Jari Hokkanen (Senior Level Designer) im acht Minuten langen Spielszenen-Video (siehe unten). Zu sehen ist ein Level inklusive Bosskampf.Auf der E3 2017 konnte uns Matterfall ebenfalls überzeugen. Ben schrieb in seiner Vorschau : "Wie souverän die Entwickler bekannte Mechanismen und vor allem das Prinzip Resogun auf die Plattform-Action übertragen, ist einfach beeindruckend: Es hat nur ein paar Sekunden gedauert, da hatte mich ihr Spiel schon gepackt. Dabei bin sonst gar nicht der Typ für diese Art Shooter, doch das Schießen über den rechten Stick und die ebenso flotte wie mächtige Bewegung auf die Gegner zu verleihen MatterFall einen berauschenden Schwung, dem ich mich nicht entziehen konnte." Weitere Spielszenen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: E3-Spielszenen