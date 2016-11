Gran Turismo Sport: Offenbar nicht komplett in VR spielbar - 4Players.de

In der Rennsimulation Gran Turismo Sport wird man vermutlich nur einen Teil der Veranstaltungen in VR und in einem separaten Modus erleben dürfen. Hinweise darauf liefert GT-Schöpfer Kazunori Yamauchi im Gespräch mit Eurogamer.net im Rahmen eines Anspiel-Events in London. Dort sagte er zur VR-Unterstützung: "Sie wird ein Teil des Spiels sein. Eine Sache, die wir während der Entwicklung und den Arbeiten an VR festgestellt haben, ist, dass es zu einer großen Belastung für die Spieler führen würde, wenn das gesamte Spiel in VR spielbar wäre. Du kannst unten in der Demo sehen, dass im Spiel ein VR Tour Modus enthalten sein wird. Dort werden die VR-Effekte demonstriert."Die Aussagen deuten darauf hin, dass PlayStation VR möglicherweise nicht auf allen Strecken unterstützt werden könnte. Allerdings schienen die grafischen Abstriche beim Anspielen einer kurzen VR-Demo nicht so stark auszufallen wie bei DriveClub VR, wobei der Eurogamer-Redakteur GT Sport auf der Pro-Konsole in VR ausprobieren durfte.Der merkt auch an, dass man dem Versprechen nach besseren Sounds bei Motoren und Effekten wohl langsam Rechnung trägt. Vor allem in der Cockpit- und Außenperspektiven sollen die Fahrzeuge endlich nicht mehr klingen wie Staubsauger und auch das vormals penetrante Reifenquietschen scheint jetzt besser in die Klangkulisse eingebettet zu werden. Das Abwerben eines Sound-Designers von Turn 10, der zuvor an der beeindruckenden Akustik von Forza Motorsport mitgewirkt hatte, scheint sich also auszuzahlen.Letztes aktuelles Video: E3-Spielszenen