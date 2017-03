Gran Turismo Sport: Geschlossene Beta angekündigt - 4Players.de

Sony und Polyphony Digital haben eine geschlossene Beta zur Rennsimulation Gran Turismo Sport angekündigt. Beim PlayStation Blog heißt es, dass die Teilnehmer der Beta-Phasen täglich die Wahl zwischen verschiedenen Fahreugen und Strecken bekommen, um online gegeneinander antreten zu können. Zudem wird man erste Einblicke in das neue Fahrerprofil und dessen Integration bekommen, einschließlich der Sportgeistwertung für das Verhalten auf der Strecke und der Fahrerwertung als Erfolgsindikator.Die erste Phase der Beta startet bereits am 17. März - vorerst aber nur für Nutzer in den USA. Danach soll der Zugang aber auch schrittweise für europäische Spieler geöffnet werden. Zuvor ist allerdings eine Registrierung und das Akzeptieren der Teilnahmebedingungen nötig.Letztes aktuelles Video: Closed-Beta-Trailer