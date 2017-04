Gran Turismo Sport: Partnerschaft mit Porsche und ein Trailer - 4Players.de

Simon667 schrieb am 26.04.2017 um 23:09 Uhr

Anscheinend haben sie jetzt eben die Möglichkeiten dazu, nachdem der öde EA-Deal ausgelaufen ist.

Ist doch gut, wenn Porsche auch in den großen Rennspielen vorhanden ist und nicht nur in Need for Speed. Freue mich auf jeden Fall auch wieder auf echte Porsches vom Release an in Forza. Und hier in GT Sport machen sie auch eine gute Figur. Top