Gran Turismo Sport: Soll keine Mikrotranskationen beinhalten - 4Players.de

Die Rennsimulation Gran Turismo Sport wird keinerlei Mikrotransaktionen enthalten. Das hat Serienvater Kazunori Yamauchi im Rahmen der PlayStation Experience in Malaysia versprochen, wie GT Planet berichtet. Allerdings planen Sony und Polyphony Digital wohl DLC-Erweiterungen für zusätzliche Strecken und Fahrzeuge.In Gran Turismo 6 konnte man erstmals seine Spielwährung durch die Investition von echtem Geld aufstocken und dadurch u.a. teure Fahrzeuge vorzeitig freischalten. Dabei verlangte man für manche Modelle wie den Jaguar XJ13 umgerechnet unverschämte 150 Euro.Da in den Online-Rennen von GT Sport die Leistung der Boliden angeglichen wird und Tuning im Gegensatz zu Setup-Einstellungen quasi keine Rolle spielt, könnte man sich aber ohnehin keine großen Vorteile verschaffen.GT Sport erscheint am 18. Oktober in Europa - genau einen Tag zwischen dem Start in den USA am 17. und dem Japan-Launch am 19. Oktober.Letztes aktuelles Video: Termin