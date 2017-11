Gran Turismo Sport: Großes Update im Anmarsch, Karrieremodus GT League für Solisten im Dezember

Iso Rivolta Zagato VGT

Audi R18

Shelby Cobra

Mazda RX-7 Spirit R Type A

Nissan Skyline GT-R V

Nissan Skyline GT-R V spec II Nür

Ford F-150 SVT Raptor

Lamborghini Countach LP400

Ferrari F40

Ferrari Enzo Ferrari

KTM X-Bow R

Suzuki Swift Sport

Volkswagen Samba Bus Type 2

Chris Holstrom Concepts 1967 Chevy Nova

Chevrolet Corvette Stingray Convertible (C3)

Sony gibt bekannt, dass man derzeit an einem großen Update für die Rennsimulation Gran Turismo Sport arbeitet, das am 27. November veröffentlicht werden soll. Dabei umfasst Patch 1.06 nicht nur 15 neue Fahrzeuge, sondern verabschiedet sich bei manchen Features auch vom bisherigen Online-Zwang. Der Scapes-Modus, die Fahrprüfungen innerhalb der Kampagne und der Lackierungseditor werden sich nach der Installation des Updates auch ohne Internetverbindung nutzen lassen. Für das Speichern des Spielstandes ist diese allerdings weiterhin zwingend nötig.Darüber hinaus will man mit der GT League im Dezember im Rahmen eines kostenlosen Updates einen weiteren Spielmodus für Solisten nachreichen, der sich inhaltlich an dem klassischen GT Mode früherer Teile orientieren soll. Sony und Polyphony Digital versprechen zahlreiche Cups, in denen die Spieler ihr Können in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden unter Beweis stellen sollen.Folgende neue Boliden finden mit Patch 1.06 den Weg in den Fuhrpark:Bis März 2018 will man in Etappen weitere 50 Fahrzeuge und zusätzliche Strecken bzw. alternative Layouts veröffentlichen. Einen Vorschlag aus unserem Test wird man ebenfalls umsetzen: Der magere VR-Modus soll um ein Zeitfahren ergänzt werden.Letztes aktuelles Video: Der grosse Rennspielvergleich GT Sport gegen Forza Motorsport 7 und Project Cars 2