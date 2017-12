Für Gran Turismo Sport ist die versprochene "Festtagssaison-Aktualisierung" bzw. der Patch 1.10 auf PlayStation 4 veröffentlicht worden. Das Update umfasst den Einzelspieler-Kampagnenmodus GT League, neue Autos und ein weiteres Streckenlayout.In GT League, dem Spielmodus für Einzelspieler, gibt es mehrere Rennserien, die in früheren GT-Titeln enthalten waren und in denen Spieler in einer Auswahl an modifizierbaren Autos antreten können - darunter Fan-Lieblinge wie der 'Sunday Cup', der 'Clubman Cup' und die 'FF-Herausforderung'. "In diesem Modus können Sie in einer Reihe von Rennen mit Fahrzeugen aus ihrer Garage antreten (jede Liga setzt eine bestimmte Fahrerstufe voraus)." Im nächsten Jahr sollen weitere Ligen folgen."Wir haben viele verschiedene Autos hinzugefügt, einschließlich beliebter Autos aus der goldenen Ära Japans der 90er Jahre, Supersportwagen aus der gesamten Welt sowie Monster-Pick-up-Trucks. Dies sorgt für eine größere Vielfalt bei der Fahrzeugauswahl für Rennen und Veranstaltungen", schreiben die Entwickler . Zu den 12 neuen Fahrzeugen gehören: Mazda RX-7 Spirit R Typ A (FD) (N300), Nissan Skyline GT-R V・Spec II (R32) (N300), Nissan Skyline GT-R V・Spec II Nür (R34) (N300), Ford F-150 SVT Raptor (N400), Lamborghini Countach LP400 (N400), Ferrari F40 (N500), Ferrari Enzo Ferrari (N700), KTM X-BOW R (N300), Suzuki Swift Sport (N100), Volkswagen Samba Bus Typ 2 (T1) (N100), Chris Holstrom Concepts 1967 Chevy Nova (N700) und Chevrolet Corvette Stingray Cabrio (C3) (N300). Das neue Streckenlayout ist "Kyoto Driving Park - Yamagiwa + Miyabi".Darüber hinaus wurde die Traktionskontrolle wurde angepasst, um sanftere Kurvenfahrten zu ermöglichen. Auch das Quietschen der Reifen wurde angepasst. Die vollständige Liste mit Veränderungen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Patch 110 Holiday Update