Gran Turismo Sport: Hohe Popularität über Weihnachten wurde als DDoS-Angriff missinterpretiert

Über Weihnachten kam es bei Gran Turismo Sport vermehrt zu Serverproblemen . Oftmals konnten sich die Spieler gar nicht einloggen und dadurch auch keine Online-Rennen bestreiten. Mittlerweile steht fest, dass der Grund für die Schwierigkeiten die hohe Anzahl der Spieler war, die gleichzeitig online spielen wollten, wodurch "unerwartet viel Netzwerk-Traffic" entstand. Die Server waren nicht überlastet. Vielmehr schlug das PlayStation-Network-Sicherheitssystem an, da aufgrund des hohen Datenverkehrs von einem DDoS-Angriff (Distributed-Denial-of-Service) ausgegangen wurde. Daraufhin wurden sämtliche Login-Versuche der Spieler blockiert. In einer Mitteilung auf der offiziellen Webseite stellten die Entwickler im Nachhinein klar, dass solche "Verwechselungen" in Zukunft nicht mehr vorkommen sollen.Außerdem sagte Kazunori Yamauchi in einem Interview mit GTPlanet , dass sie demnächst via Update nasse Wetterbedingungen auf anderen Strecken verfügbar machen werden - jedenfalls auf Stecken, auf denen entsprechende Wetterbedingungen sinnvoll erscheinen würden.Letztes aktuelles Video: Patch 110 Holiday Update