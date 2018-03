Gran Turismo Sport: Patch 1.15 steht an: 13 Fahrzeuge, eine Strecke und VR-Zeitrennen - 4Players.de

Honda Raybrig Concept-GT (GT500)

Lexus Au Tom's RC F (GT500)

Nissan Motual Autech GT-R (GT500)

Aston Martin DB11

BMW M3 Sport Evolution

Eckerts Rod & Custom Mach 40

Ford GT40 Mark I

Gran Turismo Red Bull X2014 Standard

Gran Turismo Red Bull X2014 Junior

Lexus RC F GT3

Mazda RX-7 GT-X (FC)

Nissan Skyline GT-R V-Spec (R33)

Nissan GT-R Nismo

Nissan GT-R Cup (Anfängerliga)

Red Bull X - Junior-Serie (Amateurliga)

Japanische GT-Auto-Meisterschaft (Profiliga)

"VR-Zeitrennen" wurde zum VR-Tour-Modus hinzugefügt. Sie können Zeitrennen jetzt in einer 3D-/360-Grad-Umgebung erleben.

"Kirschblüten" wurde zum "Featured"-Bereich von Scapes hinzugefügt.

Für Mini und Renault Sport wurden in "Brand Central" Museumsbereiche hinzugefügt.

Diese Aktualisierung bietet noch diverse andere Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Am 29. März um 8 Uhr (morgiger Donnerstag) soll das März-Update für Gran Turismo Sport auf Version 1.15 erscheinen . Mit dem Patch werden 13 neue Fahrzeuge, eine weitere Strecke (Tsukuba Circuit), drei GT-League-Events und Time-Trials für den VR-Modus hinzugefügt.Neue Fahrzeuge:Neue Rennstrecke: Tsukuba Circuit"Diese beliebte japanische Rennstrecke liegt in der Stadt Shimotsuma in der Präfektur Ibaraki und ist eine der am nächsten gelegenen Strecken im Umkreis von Tokio. Sie ist mit einer Länge von 2.045 Metern relativ kompakt, kombiniert aber vielfältige große und kleine Kurven und das technisch anspruchsvolle Layout ist bei Fahrern sehr beliebt. Seit der Eröffnung im Jahr 1970 bot die Strecke die Bühne für viele große Veranstaltungen, wie zum Beispiel die All Japan Touring Car Championships, und wird von Automobil-Medien gerne als Teststrecke verwendet."Die folgenden drei Veranstaltungen werden der "GT League" hinzugefügt:Weitere Neuerungen:Letztes aktuelles Video: Patch 115