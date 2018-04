Gran Turismo Sport: Konzeptwagen Audi e-tron Vision Gran Turismo wird reales Renntaxi in der Formel E - 4Players.de

Von der virtuellen in die reale Welt: In seinem MediaCenter bei Neuburg an der Donau hat Audi ein reales Modell seines voll elektrischen Konzeptwagens Audi e-tron Vision Gran Turismo vorgestellt, das ab April bei europäischen Veranstaltungen der Serie Formel E sogar als Renntaxi fungieren soll. Ursprünglich entstand der Bolide mit der beachtlichen Leistung von 815 PS im Rahmen der Aktion "Vision GT" für die Rennsimulation Gran Turismo. Dort hatte GT-Schöpfer Kazunori Yamauchi die Hersteller dazu eingeladen, ihre Ideen und Visionen in virtuellen Fahrzeugen umzusetzen. Auch bei der Realisierung des Audi e-tron Vision GT haben das japanische Entwicklerstudio Polyphony Digital und Sony eng mit den Designern des deutschen Autobauers zusammengearbeitet. Tatsächlich handelt es sich hier um den ersten Wagen aus der Reihe von Konzeptstudien, der voll funktionsfähig für den Einsatz auf einer realen Rennstrecke entwickelt wurde.Ab sofort wird der Flitzer nicht nur in der realen Welt seine Runden drehen, sondern auch kostenlos in die Garage von Gran Turismo Sport gestellt. Großer Vorteil: In der Simulation muss man sich keine Sorgen um den Ladezustand und dem Verbrauch der Batterie machen. Neben dem rein elektrischen Modell wird der Fuhrpark außerdem mit der kostenlosen Hybrid-Variante namens Audi Vision GT ergänzt.Letztes aktuelles Video: Patch 115