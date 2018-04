Gran Turismo Sport: Wir haben mit Kazunori Yamauchi über Konzeptstudien und die Zukunft der Serie gesprochen - 4Players.de

Im Rahmen der Vorstellung des Audi e-tron Vision Gran Turismo hatten wir die Möglichkeit, persönlich mit dem GT-Vater und passionierten Rennfahrer Kazunori Yamauchi zu sprechen. Dabei zeigte er sich zunächst begeistert davon, dass neben Bugatti und VW jetzt auch Audi eine der Designstudien für das Spiel in die Realität umgesetzt haben. Und nach einer ausgiebigen Probefahrt steht für ihn fest, dass der voll elektrische Audi alle Qualitäten aufweist, die ein Rennwagen mitbringen muss. Bei der Wahl zwischen traditionellem Verbrennungsmotor und E-Antrieb will sich Yamauchi allerdings genauso wenig festlegen wie bei einem Liebling unter den zahlreichen Vision-GT-Modellen. Für ihn ist nicht nur jede Technologie, sondern in gewisser Weise jedes Fahrzeug faszinierend, weil die individuellen Fahreigenschaften und der Charakter jedes Boliden immer wieder für eine neue Herausforderung sorgen – sei es im Spiel oder in der Realität. Es ist der Prozess, in dem sich der Fahrer an das Auto und an die Streckencharakteristik anpasst, der ihm am meisten Spaß macht, wenn man sich ans Limit heran tastet und zunehmend ein Gefühl für den Wagen entwickelt.Ob weitere Autohersteller dem Beispiel folgen und ihre virtuellen Konzepte ebenfalls auf echte Straßen loslassen wollen, ist aktuell nicht bekannt. Allerdings schwärmt Yamauchi immer noch von dem Enthusiasmus und dem hohen Maß an Kreativität, mit dem die Autobauer seiner Einladung zum Entwickeln von Konzepten im Rahmen seiner Aktion Vision GT gefolgt sind, die bereits 2006 ins Leben gerufen wurde.Gran Turismo Sport hat seit der Veröffentlichung im vergangenen Oktober schon einige Updates erhalten. Auch für die Zukunft verspricht Yamauchi, dass der Inhalt mit zusätzlichen Strecken und Fahrzeugen erweitert wird. Der Startschuss für den Beginn des normalen Saison-Betriebs dürfte ebenfalls nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, nachdem man sich bisher nur in Testläufen im Nations Cup und dem Manufacturers Cup auf der Strecke duellieren kann. Auf Nachfrage bestätigte er außerdem, dass in Zukunft auch Regenwetter Einzug halten wird. Zwar diskutiert man derzeit noch innerhalb des Studios, aber offenbar wird man sich wohl gegen ein dynamisches Wettersystem entscheiden. Yamauchi erklärt den enorm hohen Aufwand, den ein solches Feature mitbringen würde, da es sich nicht nur um einen visuellen Effekt handelt, sondern sich auch die Bodenhaftung auf der Oberfläche dynamisch verändern würde und die Strecke auf der Ideallinie z.B. schneller trocknen müsste. Anstatt all diese Faktoren zu berücksichtigen, findet er es besser, den Unterschied zwischen trockenen und nassen Bedingungen möglichst gut und glaubhaft im Spiel abzubilden, dafür aber die dynamischen Veränderungen außen vor zu lassen. Auch an der Einführung eines kompletten Tag-/Nachtzyklus scheint man bei Polyphony Digital nicht sonderlich interessiert zu sein, sondern wird es wohl bei der bisherigen Auswahl verschiedener Tageszeiten belassen.Zudem geht Yamauchi davon aus, dass die Online-Komponente mit ihrem kompetitiven Ansatz und Straf-/Bewertungssystem auch den grundlegenden Kern von zukünftigen Titeln innerhalb der Reihe bilden wird. In Zukunft wird es daher keinen separaten Sport-Ableger mehr geben. Stattdessen wird man das Konzept der Online-Rennen mit dem Segen der FIA auch in einem potenziellen Gran Turismo 7 wiederfinden. Oder wird man einfach so lange weiter an GT Sport schrauben, bis es schließlich zu einem vollwertigen siebten Teil wird?Wenn er sich einen Wunsch für zukünftige Rennspiele erfüllen könnte, dann wäre es folgender: höher Bildraten. Schon eine Darstellung von 120 Bildern pro Sekunden wäre für Yamauchi großartig. Aber nach eigenen Worten hat man innerhalb des Studios bereits eine Bildrate von bis zu 240fps getestet und das Erlebnis war für ihn schlichtweg fantastisch.Für VR erhofft er sich dagegen für die Zukunft leistungsfähigere Prozessoren. Die Hardware der Brillen an sich stellt dabei für ihn nicht die größte Herausforderung dar, weil sich höhere Auflösungen und Refresh-Raten mit modernen Displays relativ einfach bewerkstelligen lassen. Vor allem ist in seinen Augen ein gewaltiger Leistungsschub bei CPUs und GPUs nötig, die für die Berechnung der 3D-Welten verantwortlich sind. Hier gilt für ihn die Devise: Es kann eigentlich nie genug Leistung geben! Und genau das stellt für ihn derzeit die gewaltigste Hürde hinsichtlich der weiteren Entwicklung der VR-Technologie dar. Denn gleichzeitig sei es gerade im Hinblick auf VR von entscheidender Bedeutung, die Latenz bzw. den Input Lag so gering wie möglich zu halten. Doch mit zunehmender Leistungsfähigkeit der Prozessoren steigt gleichzeitig die Latenz. Hier eine optimale Lösung zu finden sei schwierig und gleichzeitig eine enorme Herausforderung für die Zukunft von VR.Letztes aktuelles Video: Patch 115