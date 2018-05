Gran Turismo Sport: Startschuss für Gran Turismo World Tour fällt beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring - 4Players.de

Juniorklasse bis 15 Jahre

Erwachsenenklasse für 16- bis 35-Jährige

Seniorklasse für Teilnehmer ab 36 Jahren

Zum Start des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring, das vom 10.-13. Mai in der Eifel stattfindet, feiern Sony und Polyphony Digital den Auftakt der Gran Turismo World Tour. In diesem Live-Event treten vor Ort die 30 besten Fahrer Europas in Gran Turismo Sport gegeneinander an, parallel zu der realen Rennaction in der "grünen Hölle". Dieser "Euro Cup" bildet den Auftakt für die FIA-zertifizierten Gran Turismo Championships, die von weiteren Live-Veranstaltungen begleitet werden sollen.In den Pausen haben allerdings auch Besucher und Zuschauer die Möglichkeit, an einem großen Publikumsrennen teilzunehmen und Preise abzustauben. Wer zwischen dem 10. und 12. Mai den Gran Turismo-Stand auf dem ring°boulevard besucht, kann sich für das Turnier anmelden. Eingeteilt wird das Teilnehmerfeld in drei Altersgruppen:Darüber hinaus werden die Rennen live über den Youtube-Kanal von Gran Turismo und über den Twitch-Kanal von Sony PlayStation übertragen. Schon seit einigen Jahren fungiert Sony als einer der Hauptsponsoren des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring. Kazunori Yamauchi, der 1997 die Rennspielreihe Gran Turismo ins Leben gerufen hat, wird ebenfalls vor Ort sein, in diesem Jahr allerdings nicht selbst als Rennfahrer hinter dem Steuer sitzen.