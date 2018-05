Gran Turismo Sport: Mai-Update bringt Le Mans, neue Fahrzeuge und weitere Inhalte - 4Players.de

Jaguar XJR-9 '88 (Gr.1)

Lamborghini Miura P400 Bertone Prototype CN.0706 '67 (N400)

Sauber Mercedes C9 '89 (Gr.1)

Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR '96 (N300)

Nissan R92CP '92 (Gr.1)

Renault Sport Mégane Trophy '11 (Gr.4)

Renault Sport Clio R.S. 220 EDC Trophy '16 (N200)

Circuit de la Sarthe

Subaru BRZ S '15 (N200)Zusätzlich wird der Karrieremodus GT League um weitere Veranstaltungen ergänzt und für Fotografen gibt es neue Schauplätze im Scapes Modus, darunter Impressionen von Le Mans und weitere Vorlagen rund um Porsche.Außerdem wird der Hersteller Fiat in die Brand Central aufgenommen und die Streckenvariante Dragon Trail - Gardens ist ab sofort Teil der Circuit Experience mit eigenen Prüfungen.Zudem wurden die Ranglisten im Sport-Modus erweitert: Wer die entsprechenden Daten in seinem Fahrerprofil bereitstellt, kann seine Leistungen jetzt auch mit Fahrern in unmittelbarer Umgebung vergleichen.Mehr Details gibt es auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: Patch 119