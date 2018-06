Gran Turismo Sport: Startschuss für Gran Turismo Championship fällt am 20. Juni - 4Players.de

Nach gefühlt unzähligen Testläufen und zuletzt einer kleinen Pause haben Sony und Polyphony Digital endlich einen Starttermin für die offiziellen Meisterschaftsläufe in der Rennsimulation Gran Turismo Sport bekannt gegeben: Am 20. Juni fällt der Startschuss für die FIA Gran Turismo Championships und damit eine zertifizierte Meisterschaft des internationalen Automobilverbands (FIA). Wie man es aus den Test-Seasons kennt, wird man dabei erneut im Nations Cup für sein Land oder dem Manufacturer Series für einen Autohersteller seiner Wahl antreten dürfen.Die besten Online-Fahrer kämpfen am Ende der Saison im Oktober und November in Live-Events rund um den Globus um die Weltmeisterschaft, wobei man die Läufe auch in Live-Streams verfolgen darf. Das kann man sich in etwa so vorstellen wie den Probelauf, den man beim diesjährigen 24h-Rennen am Nürburgring absolviert hat - es wird also wahrscheinlich auch Kommentatoren sowie kurze Interviews mit den Fahrern und Hintergrundberichte geben. Zuvor soll es von Juni bis September drei Online-Phasen geben, in denen man sich mit guten Leistungen für die Live-Veranstaltungen qualifizieren kann.Dazu dürften vor allem die so genannten "Starspieler" zählen: Dieser Titel wird an registrierte Spieler verliehen, die entweder die ersten 200 Plätzen der Punkte-Rangliste belegen oder sich unter den Top-10 ihres Landes oder ausgewählten Herstellers befinden. Sie haben außerdem die Möglichkeit, an den Top-24-Superstars-Rennen teilzunehmen, in denen man weitere Bonuspunkte für die Wertung einheimsen kann.Das Regelwerk und Termine kann man im offiziellen Guide der FIA Gran Turismo Championships nachlesen, den man hier findet.Letztes aktuelles Video: Patch 119