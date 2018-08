Gran Turismo Sport: Video soll die Realitätsnähe der Rennsimulation verdeutlichen - 4Players.de

winkekatze schrieb am 14.08.2018 um 12:46 Uhr

Also ich finde GT-Sport vom Fahrgefühl schon ziemlich gut.

Ich habe schon einige Rennsims gespielt und sehe GT-Sport dann doch eher bei denen mit einem guten Fahrmodell.

Was macht denn GT-Sport "unrealistischer" als andere Simulationen? Etwa der Fakt, dass man nicht sofort bei einem Tritt aufs Gas abfliegt? In der heutigen Zeit sind Traktionskontrolle und ABS etc. auch in der Realität durchaus üblich, und so ein Rennwagen hat schon eine ordentliche Straßenlage und Bodenhaftung. Manche Simulationen dürften daher eher "Hyperrealistisch" im Sinne einer übertriebenen Sensibilität diesbezüglich sein, und verzeihen dadurch z.t. wohl eher weniger Fehler als ein "echter" Rennwagen, bei dem man ja auch noch den Grenzbereich des Autos wesentlich besser spüren kann als in einer Simulation.

Abgesehen davon, dass die wenigsten schonmal in der Realität einen Rennwagen mit Slicks auf ner Rennstrecke bewegt haben dürften und die "Realitätstreue" des Fahrverhaltens somit nicht wirklich beurteilen können, kann solch ein Spiel gar nicht "ultrarealistisch" sein, sondern ist immer nur eine Annäherung an die Realität, da die Gravitations- bzw. Beschleunigungskräfte beim Spielen einer Rennsim sowieso fehlen.

Hier gehts sowieso mehr darum die Strecke zu verinnerlichen, und das dürfte mit GT-Sport schon ganz gut funktionieren. (Mit anderen Spielen, die diese Strecke in einer "realistischen" Version anbieten natürlich genauso)

Edit:

Hab den Post noch etwas erweitert, um die Verständlichkeit zu verbessern.