Gran Turismo Sport: Update 1.28 mit neun Fahrzeugen und dem Fuji Speedway - 4Players.de

Für Gran Turismo Sport steht der Patch 1.28 zum Download breit. Das Update umfasst neun Fahrzeuge, den Fuji Speedway als neue Strecke und weitere GT-Liga-Veranstaltungen.Folgende Fahrzeuge kommen hinzu: Alfa Romeo GIULIA TZ2 carrozzata da ZAGATO CN.AR750106 '65, BMW M3 GT (BMW Motorsport) '11, Mazda RX500 '70, Plymouth XNR Ghia Roadster '60, Honda NSX Type R 92, Nissan Fairlady Z 300ZX TwinTurbo 2seater (Z32) '89, Porsche 911 GT3 (996) '01, Porsche 911 GT3 (997) '08 und Dodge Viper SRT10 Coupe '06.Über den "Fuji Speedway" schreiben die Entwickler : "Seit der Eröffnung im Jahre 1961 fanden auf Japans berühmter High-Speed-Strecke am Fuße des großen Fuji-Vulkans unzählige internationale Rennen statt. Nach Fujis berühmter 1,5 km-langen Geraden, ist die erste Hälfte ein High-Speed-Abschnitt, der aus engen Kurven besteht, gefolgt von einer technischen zweiten Hälfte mit einer anspruchsvollen Steigung. Neben dem klassischen Fuji Speedway F-Layout, wurde das Fuji Speedway GT-Abkürzungs-Layout ebenfalls übernommen. Und beide Varianten sind auch in gespiegelter Form spielbar. (...) Zu guter Letzt kann die Boxengasse der neuen Fuji Speedway-Strecke im Scapes-Modus verwendet werden. Zudem wurde der The Red Bull Ring aus dem Inhalte-Update des letzten Monats der Streckenerfahrung hinzugefügt."Die drei GT-Liga-Veranstaltungen sind "The Passion of Dr. Wankel" (Anfängerliga), "Real Circuit Tours" (Amateurliga) und "Group 1 Cup" (Profiliga).Letztes aktuelles Video: September 2018 Update 128