Gran Turismo Sport: Igor Fraga (BRA) gewinnt erste FIA-zertifizierte Weltmeisterschaft vor Mikail Hizal (DE) - 4Players.de

Zusammen mit Sony und Polyphony Digital schreibt Igor Fraga Motorsport-Geschichte: Nach den Final-Rennen in Monaco krönte sich der 20-jährige Brasilianer zum ersten Weltmeister der FIA-zertifizierten Gran Turismo Championship, deren Startschuss kurz nach dem ersten Testlauf beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring erfolgte und im Rennspiel Gran Turismo Sport ausgetragen wurde. Auf dem zweiten Platz folgte der deutsche Fahrer und Europameister Mikail Hizal vor dem Australier Cody Nikola Latkovski.Fraga wird seine Trophäe am 7. Dezember im Rahmen einer Gala in Sankt Petersburg in Empfang nehmen, auf der auch die Gewinner anderer FIA-Rennserien wie Formel-Eins-Weltmeister Lewis Hamilton ausgezeichnet werden.Neben dem Nations Cup wurde auch das Finale des Manufacturer Series in Monaco ausgetragen, in dem die jeweils drei besten Fahrer jeder Region für die 16 Automobilhersteller als Team um den Sieg bei einem Ausdauerrennen auf der Nordschleife des Nürburgrings kämpften. Dort setzten sich Tyrell Meadows, Vincent Rigaud und Kanata Kawakami gegen die Konkurrenz durch und führten Lexus zum Sieg. Dahinter folgten Toyota und Aston Martin."Heute wurde ein phänomenales Erbe für den E-Motorsport geschaffen. Ich bin unglaublich stolz auf alle Fahrer, die an der Meisterschaft teilgenommen haben, und danke den Zuschauern für ihre Unterstützung", so Kazunori Yamauchi, der Vater von Gran Turismo und Präsident von Polyphony Digital. "Was mich in diesem Jahr am meisten gefreut hat, ist zu sehen, wie die Teilnehmer GT Sport genießen und wie aufregend ihre Leistungen sind – denen echter Sportler würdig."Und auch bei der FIA zieht man ein positives Fazit zu der virtuellen Rennserie, deren dreitätiges Final-Turnier nach Angaben von Sony mehr als drei Millionen Zuschauer online verfolgten. So meint Graham Stoker, stellvertretender Präsident für Sport bei der FIA:"Das heutige Weltfinale war ein weiterer bedeutender Schritt für das FIA-zertifizierte virtuelle Rennen. Wir gratulieren allen Teilnehmern zu einer fantastischen Show. Die Föderation erkennt das enorme Potenzial dieses Projekts an, um Millionen von Motorsportfans auf der ganzen Welt zu erreichen und zu begeistern. Das Niveau der gezeigten Rennfahrer zeigt, dass außergewöhnliche Fähigkeiten und immenses Engagement erforderlich sind, um bei den FIA-zertifizierten Gran Turismo-Meisterschaften erfolgreich zu sein. Wir freuen uns darauf, die heutigen Gewinner zu unserer FIA-Preisverleihungszeremonie im Dezember zu begrüßen."Wir waren ebenfalls in Monaco vor Ort und werden in dieser Woche noch darüber berichten, wie wir die Veranstaltung, Rennen und Atmosphäre erlebt haben.Letztes aktuelles Video: November 2018 Update 129