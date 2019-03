Gran Turismo Sport: Erstes Live-Event der neuen Saison startet in Paris - 4Players.de

Nach der erfolgreichen ersten Saison der FIA-zertifizierten Gran Turismo Weltmeisterschaft, bei der im vergangenen November die besten Fahrer in Monaco beim Nations Cup und der Manufacturer Series gegeneinander antraten ( wir berichteten und waren live dabei), fällt der Startschuss für die diesjährigen Live-Events am 16. März.Im Pavillon Gabriel in Paris kämpfen die Piloten zwischen 18 und 20 Uhr sowie am darauf folgenden Tag zwischen 14 und 16 Uhr um die begehrten Starterplätze im Finale, das später im Jahr ausgetragen werden soll. Erneut warten Läufe mit engen Rad-an-Rad-Duellen im Nations Cup und der Manufacturer Series. Wie im vergangenen Jahr dürfte es auch wieder dazugehörige Live-Streams inklusive Moderation und internationalen Kommentatoren geben."Ich freue mich sehr, die FIA-Certified Gran Turismo Championships erneut zu veranstalten. Es ist großartig, all die talentierten GT-Fahrer aus aller Welt zusammenzubringen und sie zu feiern – und welch bessere Möglichkeit gäbe es dafür?", so Kazunori Yamauchi, Schöpfer von Gran Turismo und Präsident von Polyphony Digital.Auch bei der FIA war man von der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr offenbar überzeugt und will die virtuelle Motorsport-Serie mindestens eine weitere Saison lang zusammen mit Sony ausrichten. Zudem scheint man auch für die Zukunft ein großes Potenzial für diese Form des eSport zu sehen.So kommentiert Graham Stoker, FIA-Vizepräsident für Sport: "Letztes Jahr brachten die FIA-Certified Gran Turismo Championships das außergewöhnliche Talent von Fahrern aus aller Welt hervor und bestätigten, dass es die richtige Entscheidung war, die Werte der Föderation um die stetig wachsende Disziplin des digitalen Motorsports zu erweitern. Ich bin davon überzeugt, dass diese Wettbewerbssaison auf dem in 2018 gelegten Fundament weiter aufbauen wird. Die FIA ist hocherfreut, Yamauchi-san und sein Team erneut zu unterstützen, indem sie eine neue Reihe beeindruckender Live-Events aufstellt. Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Veranstaltung dazu beitragen wird, die Wahrnehmung von Online-Wettbewerben positiv zu verändern und diese neue, spannende Rennlandschaft in die Zukunft des Motorsports zu integrieren."Letztes aktuelles Video: Event-Bericht GT Championships 2018