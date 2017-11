Eigentlich hakte Gamereactor nur aus Spaß beim Drehbuchautor von Detroit: Become Human nach, ob man die mittlerweile degenerierende US-Metropole vor allem deshalb als Schauplatz für das Spiel rund um Androiden ausgewählt hat, weil auch alle Robocop-Filme dort angesiedelt waren. Doch Adam Williams hatte eine sinnvollere und durchaus nachvollziehbare Antwort parat:"Wir haben Detroit gewählt, weil es einst die Hauptstadt der Autoindustrie und Ford Motors gewesen ist. Während der ersten industriellen Revolution in Amerika ist Detroit zu einer der größten Städte des Landes geworden, weil die meisten Autos dort gebaut wurden. Nachdem die Autoindustrie sich auf dem Globus ausbreitete, verließen viele Unternehmen Detroit und die Stadt wurde kleiner. Viele Areale, wo einst die Fabriken angesiedelt waren, wurden leer und verlassen. Wir haben das im Spiel aufgegriffen und Cyber-Life, das Unternehmen, das die Androiden herstellt, hat sich für Detroit als Firmensitz entschieden. Und genau wie die Autoindustrie in der Vergangenheit, ist Detroit in unserem Spieluniversum einmal mehr zu einem Zentrum der zweiten industriellen Revolution in den USA und der Welt geworden."Detroit: Become Human wird unter der Leitung von David Cage bei Quantic Dream entwickelt und soll 2018 für die PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Paris Games Week 2017 Trailer