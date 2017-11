Neben Connor (der mit Menschen arbeitende Abweichlerjäger) und Markus (der Anführer der Androidenrevolution) gehört Kara zu den spielbaren Charakteren in Detroit: Become Human für PlayStation 4. Kara machte bereits 2011 in einem Kurzvideo ihre Aufwartung, erregte Aufmerksamkeit und gewann einen Filmpreis. Im folgenden Clip blickt David Cage von Quantic Dream auf die Kara-Demo zurück und spricht über die (technischen) Verbesserungen und Veränderungen, die in den vergangenen Jahren vorgenommen wurden : "Als wir 2011 ein Kurzvideo mit dem Namen 'Kara' veröffentlichten, konnten wir uns nicht vorstellen, wo es uns einmal hinführen würde. Ursprünglich nur eine Tech-Demo, hat die Geschichte um einen weiblichen Androiden und ihrem Wunsch nach Freiheit Millionen von Menschen bewegt und einen Preis beim LA Short Festival gewonnen - erstmals vergeben für einen Kurzfilm basierend auf einer Spiel-Engine. Seit damals habe ich versucht mir vorzustellen, was Kara wohl erlebt hat, seit sie die Fabrik verlassen hat."Letztes aktuelles Video: Revisiting KaraWeiter heißt es: "Als der Spieler werdet ihr die drei ineinander verwobenen Geschichten simultan durch eure Aktionen und Entscheidungen erzählen. Ihr werdet mit schwierigen Möglichkeiten konfrontiert werden, moralischen Zwickmühlen und kritischen Entscheidungen, die das Schicksal der Charaktere und deren Zukunft in dieser Welt formen werden. Eure Aktionen werden die Geschichte maßgeblich beeinflussen. Entscheidungen eines Charakters können die Geschichte eines anderen beeinflussen. Ihr werdet euch auch in Erinnerung rufen müssen, dass alle drei Charaktere zu jedem Zeitpunkt im Spiel sterben können; was nicht zu einem Game Over führt, sondern zu einer Geschichte, die ohne jene Charaktere weitergeht." Detroit: Become Human soll im nächsten Jahr erscheinen.