Detroit: Become Human: Details: Auflösung, Bilder pro Sekunde und HDR; Making-of-Videos: Connor, Kara & Markus - 4Players.de

CJHunter schrieb am 01.04.2018 um 17:34 Uhr

Und im Sommer dann Spiderman und/oder Dreams. Schade das Days Gone auf 2019 verschoben wurde, ebenso wird wohl Ghost of Tsushima 2019 erscheinen und da wäre ja noch dieses eine Spiel von ND...Ah ja The Last os Us Part 2:-)...Schon ziemlich beeindruckend was Sony da noch alles im Köcher hat.

@ Flashfire90

Sea of Thieves erschien kürzlich, dann sind da noch State of Decay 2 und Crackdown 3 in der Pipeline. Sonst ist da erstmal nichts Grosses bekannt, die E3 wird wohl Licht ins Dunkel bringen. Aber exklusivtechnisch sind da Sony und Nintendo schon sehr deutlich voraus. Da haben aber Exklusives eh einen viel größeren Stellenwert als bei MS.