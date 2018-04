Detroit: Become Human: Quantic Dream kündigt Demo für morgen an; Goldstatus erreicht - 4Players.de

Wie die Entwickler von Quantic Dream verkünden, hat das Adventure Detroit: Become Human offiziell den Goldstatus erreicht und wird am 25. Mai 2018 exklusiv für die PS4 erscheinen. Außerdem kündigt Sony spontan auf dem PlayStation Blog eine Demo an, die morgen um 12 AM EST erscheinen soll (also um 18 Uhr nach unserer Zeit). In dieser wird die Geiselnahme spielbar sein, die bereits im E3-Trailer 2016 gezeigt wurde. Wie das folgende Video zeigt, gibt es außerdem die Möglichkeit die Demo mit Amazons Alexa Cloud-System zu verknüpfen, um weitere Informationen über Detroit: Become Human zu erhalten.Heute um 16 Uhr fiel auch das Review-Embargo für Vorschauen. Jans Eindrücke vom Anspielevent lest ihr hier . Außerdem haben wir im folgenden Video zwei KI-Experten interviewt.