Detroit: Become Human: Geiselnahme-Demo steht zum Download bereit - 4Players.de

Die Demo von Detroit: Become Human ist im PlayStation Network verfügbar ( zum PlayStation Store ). Die "Geiselnahme-Demo" umfasst die Einführungsszene aus dem Spiel."Wirf mit dieser actiongeladenen Demo zu Detroit: Become Human einen Blick auf die Revolution der Androiden von morgen. Begib dich mit dem Androiden Connor – einem einzigartigen Prototyp, der im Detroit Police Department eingesetzt wird - zum Beginn einer dramatischen Auseinandersetzung mit einem Flüchtigen. Du entscheidest, was geschieht. Analysiere die Situation und triff Entscheidungen mit Bedacht ... Es stehen Leben auf dem Spiel."Unsere Vorschau findet ihr hier . Detroit: Become Human erscheint am 25. Mai 2018 exklusiv für PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau