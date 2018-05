Detroit: Become Human: Video: Entwickler sprechen über den visuellen Stil und die künstlerische Vision - 4Players.de

Die Entwickler von Detroit: Become Human sprechen im folgenden Video über die künstlerische Vision, die Konzepte, die Inspirationsquellen und den visuellen Stil des Spiels. Dabei kommen u. a. die beiden Studio-Frontmänner David Cage und Guillaume de Fondaumière zu Wort. Auch die Erstellung der virtuellen Charaktere anhand von 3D-Scans von Menschen ist am Ende zu sehen.Detroit: Become Human erscheint am 25. Mai 2018 exklusiv für PlayStation 4. Unsere Vorschau findet ihr hier . Die Demo von Detroit: Become Human ist im PlayStation Network verfügbar ( zum PlayStation Store ). Die "Geiselnahme-Demo" umfasst die Einführungsszene aus dem Spiel.Letztes aktuelles Video: Art of Detroit